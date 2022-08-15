انتقدت جماهير نادي النصر، تصريحات الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي سابقًا باسم النادي بعدما توقع أن النادي لن ينافس على الألقاب بالموسم الجديد إضافة لوجود أندية أكثر تتويجًا بالألقاب عنه في آخر تصريحاته الإعلامية.

🗣 سعود الصرامي :#النصر ليس النادي الأول وهناك اندية أعلى منه في تحقيق الإنجازات ..#مواجهه_بين_اعلاميي_النصر

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@L9arami pic.twitter.com/LDNaedArPC — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 14, 2022

وقال الصرامي: “أتوقع أن أصفر الرياض لن يُتوج بأي بطولة في الموسم الجديد رغم دعمي الكامل لإدارة مسلي آل معمر، وأرى أن أصفر الرياض ليس النادي الأول وهناك أندية أكثر منه في التتويجات”.

جماهير النصر ترد على سعود الصرامي

جماهير النادي انتقدت تصريحاته التي وصفوها بـ ” المحبطة” وذلك قبل بدء الموسم الجديد مضيفين أنه عمل لفترة في أصفر الرياض لكن يبدو أنه لا يُقدّر هذه الفترة.

وطالبت الجماهير إدارة آل معمر بالتدخل لوقف تصريحات الصرامي.