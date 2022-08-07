أشادت جماهير نادي النصر بالإدارة القانونية للنادي، وذلك بعد إصدار بيان للرد على بيان المصري محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك المصري السابق، الذي كشف فيه عن رغبته برفع شكوى إلى الفيفا ضد الفريق العاصمي بسبب عدم إتمام التعاقد معه.

النصر يكشف سبب عدم إتمام التعاقد

وأكد النادي في بيانه الذي أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن أبو جبل أعطى النادي معلومات غير صحيحة حول عقده مع نادي الزمالك حيث قال الحارس المصري إن عقده ينتهي في يونيو الماضي، بينما ينتهي عقده في أغسطس الحالي، مما جعل الفريق العاصمي لا يتمم الصفقة حتى لا يدخل في أزمة مع نادي الزمالك.

وعلى هذا الأساس، قرر أصفر الرياض رفع دعوى قضائية ضد اللاعب أمام الفيفا لاسترداد مبلغ 450 ألف دولار أمريكي وهي قيمة مقدم التعاقد.

وأكدت جماهير النصر على أن الإدارة القانونية بالنادي أوضحت كافة الأمور مشيرين إلى أن إصدار البيان وإيضاح كافة التفاصيل يجعل موقف النادي قويًا أمام الحارس المصري.

وكيل أبو جبل يرد

وبالأمس، أرسل نواف المهدي، وكيل أعمال الحارس المصري محمد أبو جبل، رسالة لنادي النصر وذلك على خلفية تقدم اللاعب بشكوى ضد النصر إلى الفيفا.

وقال نواف المهدي عبر حسابه في “تويتر”: “قضية الحارس المصري هي قضيتنا وتخصنا وحدنا، إما نكون على حق أو على باطل ومن يعرفني جيدًا يعرف بأن مهنيتي وتربيتي تقتضي مني الدفاع عن موكلي بكافة الطرق القانونية السليمة والصحيحة، التي ستؤدي بالنهاية لنتيجة في صالحه بإذن الله، سنعمل ونجتهد والتوفيق أولًا وأخيرًا بيد رب العالمين”.