تسبب الراتب الجديد الذي سيتقاضاه عبدالرحمن غريب من نادي النصر في اعتراض جماهير النادي وذلك بسبب الأموال الطائلة التي دُفعت في الصفقة إضافة لراتب اللاعب المنضم حديثًا من الأهلي.

وكان نادي النصر أعلن أمس السبت عن تعاقده مع غريب لمدة 4 سنوات من الأهلي لكن لم يكشف عن قيمة الراتب، حيث قُدر ثمن الصفقة بـ 30 مليون ريال وفقًا لتقارير صحفية.

وسوف يتقاضى غريب من نادي النصر 9 ملايين ريال سنويًا مما يعني تقاضيه 36 مليون ريال على مدار 4 مواسم وهي مدة عقده مع أصفر الرياض بحسب ” الشرق الأوسط”.

عبدالرحمن غريب موهوب ولكن !

جماهير النصر أثنت على ضم لاعب موهوب مثل غريب لكنها رأت أن الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب مُبالغ فيه قليلًا رغم أنه لاعب ذو قدرات جيدة، لكنهم أكدوا على أن أرقامه مع الأهلي لم تكن كبيرة لينال مثل هذا الراتب، كما أنه لم يساهم في بقاء الأهلي في دوري المحترفين.

من المنتظر أن يدخل عبدالرحمن غريب في التدريبات الجماعية لـ النصر بداية من اليوم الأحد استعدادًا لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي ينطلق بداية من يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن مسلي آل معمر رئيس النصر كان أشار إلى أن ضم غريب كان بسبب الحاجة الفنية له وبعد التأكد من رغبته في مغادرة الأهلي.