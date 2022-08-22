تترقب جماهير نادي الهلال حفل تدشين الشعار الجديد للنادي المقرر إقامته الليلة، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي 2022/2023 الخميس المقبل.

وكان الحساب الرسمي لـ الهلال أزال الشعار الحالي للنادي ووضع صورة زرقاء فقط وسط ترقب من الجماهير لشكل الشعار الجديد، حيث ألهب حساب أزرق الرياض في “تويتر” حماس جماهير النادي بعنوان : “فخور”.

وحرصت جموع كبيرة من جماهير أزرق الرياض على توديع الشعار الحالي للنادي حيث أكدوا على أنه شهد فترات ذهبية للأزرق مثل الفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في آخر 4 أعوام إضافة للفوز بألقاب مثل دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر إضافة للمشاركة بكأس العالم للأندية مرتين.

وسيفتتح أزرق الرياض موسمه بمواجهة نادي الخليج الصاعد حديثًا لدوري المحترفين يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.