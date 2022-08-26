اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر خلال يومي ٢٤-٢٥ أغسطس ٢٠٢٢م الموافق٢٦-٢٧ محرم ١٤٤٤هـ، برنامج «رد الجميل»، وذلك بالتعاون مع الشريك الخيري «جمعية إكرام المسنين»، في منطقة الباحة، وبدعم من شركة خالد أحمد الجفالي القابضة وجامعة الأمير سلطان.

وشهد البرنامج التوعوي والتدريبي، حضورا لافتا وتفاعلا كبيرا ومشاركة عريضة من مختلف الجهات ذات العلاقة.

ويأتي قيام برنامج «رد الجميل»، الذي تم تنظيمه في عدة مناطق في المملكة، ضمن إطار دور التوعية والتثقيف ورفع وعي مقدمي رعاية مرضى الزهايمر خاصة والمجتمع كافة وحرصا من جمعية الزهايمر لدعم مرضى الزهايمر وذويهم من خلال المساهمة بالتوعية بكافة الوسائل المتاحة، بجانب التواصل مع الجمهور العام لتوعية وتعريف أفراد المجتمع بمرض الزهايمر وأعراضه والوصول لمقدمي الرعاية في مختلف مناطق المملكة.



وتضمن اليوم الأول للبرنامج عدة فعاليات، استهلت بكلمات افتتاحية وترحيبية، الكلمة الأولى قدمتها الجهة الداعمة للبرنامج، وهم طلاب جامعة الأمير سلطان، تلتها كلمة ترحيبية من جمعية إكرام المسنين قدمها نائب رئيس الجمعية حاتم الصافي.

كما قدمت المديرة التنفيذية للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر رنا المرعي كلمة ترحيبية عبرت خلالها نيابة عن مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها عن شكر وتقدير الجمعية لإمارة منطقة الباحة، وجمعية إكرام وجامعة الأمير سلطان، على ما قدموه من دعم وتسهيلات للجمعية، والتي تصب كلها في دعم أهداف الجمعية وتعزز من جهودها التوعوية والإرشادية والإنسانية.

إستراتيجية مكانيكيات الجسد:

عقب ذلك، وضمن برنامج اليوم الأول، قدمت الأخصائي الأول شادية باعلي – أخصائي نفسي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومقدم ومدرب معتمد من معهد هارتفورد لتمريض المسنين في جامعة نيويورك كلية روري مايرز للتمريض، محاضرة تناولت خلالها التعريف بمرض الزهايمر ومراحله، وكذلك الطرق المثلي التعامل مع مريض الزهايمر.

كما تطرقت شادية باعلي إلى استراتيجية مكانيكيات الجسد لمقدم الرعاية.

عقب ذلك، أقيمت حلقة نقاش جاوبت خلالها الاخصائية شادية باعلي على أسئلة واستفسارات الحضور.

فعاليات اليوم الثاني:

فيما تضمن اليوم الثاني لبرنامج «رد الجميل»، محاضرة قيمة، قدمها الدكتور هاشم بالبيد – استشاري طب الباطنة وطب كبار السن ورئيس قسم أمراض كبار السن في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، تناول فيها عدة محاور دارت حول أعراض مرض الزهايمر وطرق الوقاية من المرض، وكذلك التغيرات السلوكية المصاحبة لمرض الزهايمر، وكيفية التعامل مع التغيرات وطرق العلاج وطرق الوقاية، وأعقب ذلك حقلة نقاش رد خلالها الدكتور بالبيد على أسئلة واستفسارات المشاركين في البرنامج.

وفي ختام أعمال برنامج «رد الجميل» ، تم تكريم جمعية الزهايمر نظير تقديم البرنامج لأول مرة بمنطقة الباحة وبالمقابل تم تكريم جمعية إكرام والفرق التطوعية إثر للتطوع الصحي وفريق بسمتهم أمل التطوعي وفريق دعم للبحث والإنقاذ والإغاثة في منطقة الباحة.

برنامج رد الجميل:

الجدير بالذكر، أن برنامج «رد الجميل»، الذي انطلق خلال عام 2017م، يستهدف تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية بدعم من الجهات الإشرافية والفنية «وزارة الصحة »، والجهة الإشرافية إدارياَ ومالياً «لمركز الوطني للقطاع الغير ربحي»، وذلك بهدف تدريب مقدمي الرعاية من خلال مدربين ذوي خبرة سابقة ولهم باع طويل في تقديم الرعاية لذويهم من مرضى الزهايمر، كما يهدف البرنامج أيضا إلى تدريب وتعزيز المهارات اليومية وتقديم أهم الإرشادات الأساسية للتعامل مع مريض الزهايمر مثل :العلاج التلطيفي، مهارات معرفة الألم، مهارات التغذية والغذاء، مهارات النظافة الشخصية، مهارات التعامل مع الأعراض العشرة، إستراتيجية مكانيكيات الجسد لمقدم الرعاية.

