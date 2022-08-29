قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدمات الإرشاد والإصلاح وفض النزاعات الأسرية لأكثر من 84,000 ألف أسرة خلال الـ 6 سنوات عبر مكاتب الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي للإصلاح والتحكيم الأسري.

جهود جمعية المودة

وأشار رئيس مجلس الإدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أنه عدد الأسر المستفيدة من خدمات والإصلاح والتحكيم الأسري بلغ 12,166 أسرة، وبلغ متوسط نسبة الصلح خلال الـ 6 سنوات 56.26%.

كما ساهمت مكاتب الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي بحل 51,80% من حالات النزاع قبل وصولها للمحاكم خلال العام 2022 م.

كما أوضح السمنودي أن نسبة متوسط رضا المستفيدين عن خدمات الإرشاد والإصلاح وفض النزاعات الأسرية خلال الـ 5 سنوات الأخيرة بلغت 92% من إجمالي عدد المستفيدين.

وقد أشار تقرير قياس الأثر الاجتماعي لمراكز الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي للعام 2020 م أن 73% من المستفيدين تم عقد الصلح بين أطراف النزاع الأسري و 57% أشاروا إلى أن مشكلاتهم الأسرية تمت معالجتها جذريًا ولن تعود مستقبلًا بمشيئة الله.

كما أشار 71% ممن استفادوا من خدمات الإرشاد والإصلاح وفض النزاعات الأسرية أن علاقتهم الأسرية قد تحسنت نتيجة تقديم الخدمة لهم.

أثر عظيم على مستوى المملكة

وأكد السمنودي أن مراكز الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لها أثر عظيم على مستوى المملكة ومنطقة مكة المكرمة من العام 2017 إلى 2021م من خلال الدعم الذي تقدمة لجمعية المودة، فنسبة تغطية الجمعية إلى إجمالي عدد الأسر بالمملكة بلغت 0.24% وبلغت نسبة تغطية الجمعية إلى إجمالي عدد الأسر بالمنطقة 1,01%، وهناك أثر واضح للجمعية في خفض المشكلات الأسرية على مستوى المملكة.

كما بلغت نسبة تأثير الجمعية في خفض المشكلات الأسرية 5,61% على مستوى المملكة و 20,93% على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وأشار السمنودي أن متوسط نسبة الأثر الإيجابي لخدمات الإرشاد للمستفيدين بلغت 74%.