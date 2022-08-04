حققت جمعية رعاية الأيتام بمحافظـة حـفـر الباطن “تراؤف” المركز الأول والراية الذهبية في الأولمبياد الوطني الثالث لأيتام المملكة ، والذي تنظمه جمعية “آبـاء” لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، بمشاركة جمعيات الأيتام من مختلف مناطق ومحافظات المملكة .

وكرم راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير – جمعيـة تراؤف نظير حصولها على المركز الأول وسلمها الراية الذهبية .

وكانت تراؤف قد حققت راية المركز الأول في الأولمبياد الوطني لأيتام المملكة في نسختيه الأولى والثانية، لتواصل هـذا العام في الاحتفاظ براية الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.