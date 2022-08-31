خذل النادي الأهلي جماهيره بعد خسارته أمام الأخدود بهدفين دون رد على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في مدينة نجران.

انتقاد أداء الأهلي

وأطلق مغردو موقع “تويتر”، وسمًا بعنوان نجران، منتقدين الأهلي الذي وصل لمرحلة السقوط، وذلك بخسارته مساء أمس أمام الأخدود، مؤكدين أن الأهلي نادي كبير ولا يستحق ما حدث ولذلك يجب على الإدارة الرحيل.

وقال مغرد يدعى محمد سمحان “يعلم الله لست أهلاوي ولكن ما شاهدته الليلة في ملعب نجران شيء محزن على حال

كبار وما وصل بهم الحال وهم يتابعون عشقهم ويعتصرون ألمًا”.

وأضاف آخر: “بعد الهبوط يتكرر السقوط.. أصبح الأهلي محل تندر وسخرية وشفقة ومحطة تزود بالنقاط للقيصومة والأخدود”، متسائلًا “لماذا يتسابقون في تدمير الأهلي أكثر”.

فيما طالب آخرون برحيل إدارة الأهلي واستقالتها بعد هذا الأداء والهزيمة.

فيما هنأ آخر الأخدود ونجران للفوز، قائلا: “نتمنى أن تكون انطلاقة للأضواء الموسم القادم”، موضحًا أن الأخدود قدم عرضًا فنيًا يستحق الإشادة والأهلي يحتاج إلى معالج.

نهاية بفوز الأخدود

وانتهت، مباراة الأخدود ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بخسارة الراقي بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد الراقي عند نقطة واحدة من التعادل ضد القيصومة في الجولة الأولى، فيما رفع الأخدود رصيده إلى 6 نقاط.