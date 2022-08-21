رفض المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي حسم مصيره مع الفريق، وذلك قبل مواجهة نادي نيوكاسل يونايتد اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ماذا قال جوارديولا ؟

وقال المدرب الإسباني الذي ينتهي عقده مع السيتي في صيف 2023: “بعد كأس العالم سنتحدث، الأفضل بالنسبة لي، عندما تلعب كل ثلاثة أيام، يكون الأمر أشبه بتناول السباجيتي كل يوم، في الوقت المناسب أريد أن أتناول شيئًا آخر، ربما يكون أخذ قسط من الراحة أمرًا جيدًا “.

ونجح المدرب الإسباني حتى الآن في الظفر بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في 4 مناسبات بجانب الفوز بلقب كأس إنجلترا في مناسبة واحدة والفوز بـ 4 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ولقبين في بطولة الدرع الخيرية.