أجرت وزارة التجارة جولات رقابية، لضبط مخالفات ادعاء وجود عطل بأجهزة الدفع، وتوقيع الغرامات الفورية على المنشآت غير الملتزمة.

فيديو | وزارة التجارة تنفذ جولات لضبط مخالفات ادعاء وجود عطل بأجهزة الدفع#الإخبارية pic.twitter.com/EwfwKPFDZ0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2022

التزام المنشآت التجارية

وقالت وزارة التجارة على حسابها بموقع “تويتر” إن “فرقنا الرقابية تنفذ جولات ميدانية بمختلف مناطق المملكة للوقوف على التزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية”.

وأضافت أنه يتم ضبط مخالفات ادعاء وجود عطل في أجهزة الدفع، وإيقاع الغرامات الفورية على المنشآت غير الملتزمة.

جرائم التستر التجاري

وفي سياق متصل، فلا تزال جولات وزارة التجارة الرقابية مستمرة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري.

وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الفرق التفتيشية وقفت على منشآت تجارية مخالفة في قطاعي الملابس والكماليات.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.