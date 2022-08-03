نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، صورة مبهرة لمجرة تبدو على شكل حلقة وتبعد 500 مليون سنة ضوئية في كوكبة النحات، وتعُرف باسم “عجلة العربة”.

جاء ذلك في معرض كشف وكالة “ناسا”، أمس الثلاثاء، عن صور خيالية لمجموعة من المجرات، كانت من بينهم مجرة “Cartwheel” أو “عجلة العربة”.

صور مبهرة للمجرة

وظهرت في الصورة التي التقطها تليسكوب جيمس ويب الفضائي الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة “MIRI”، حلقات المجرة بوضوح لم يسبق له مثيل.

هل تشبه مجرة درب التبانة؟

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يعتقد علماء الفلك أن مجرة عجلة العربة كانت في الأساس مجرة حلزونية، كمجرة درب التبانة التي تضم الأرض، لكن حدثاً كبيراً أعطاها شكلها، وهو الاصطدام بمجرة أخرى أصغر.

وأدى هذا الاصطدام إلى تشكل حلقتين انطلاقا من النقطة الرئيسية للاصطدام، على طريقة التموجات الدائرية التي يحدثها إلقاء حصاة في الماء، ومن هنا أطلق عليها هذه التسمية.

ولوحظ أن الحلقة الأولى الأكثر انتصافاً شديدة السطوع، في حين أن الثانية، أي الخارجية، آخذة في التوسع منذ 440 مليون سنة. وأثناء تمددها، تصطدم الحلقة بالغاز المحيط، مما يؤدي إلى تكون النجوم.

رؤية موسعة عبر الغبار

وتم رصد هذه المجرة سابقًا بواسطة تليسكوب هابل الفضائي، لكن قدرات الأشعة تحت الحمراء لجيمس ويب كشفت عن تفاصيل جديدة لم تكن ظاهرة قبل اليوم، إذ تتيح الرؤية عبر كمية غبار كبيرة.

وتضمنت الصورة المركبة المأخوذة من المراقبة بواسطة اثنتين من أدوات التلسكوب العلمية، مجرتين صغيرتين أخريين، بالإضافة إلى عدد من المجرات الأخرى في الخلفية.

وأوضحت “ناسا” في بيانها أن مجرة عجلة العربة لا تزال في حالة “انتقالية”، لافتة إلى أن تليسكوب جيمس ويب يوفر “نظرة فكرة عن حالتها الحالية”، وكذلك “عما حدث لها في الماضي، وكيف ستتطور في المستقبل”.