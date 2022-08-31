أثارت مقاطع فيديو ولقطات من حادثة وقعت داخل دار للتربية الاجتماعية في خميس مشيط، حالة من الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي .

تفاصيل الفيديو:

وظهر في مقطع الفيديو المتداول دخول عدد من الأشخاص إلى دار التربية الاجتماعية في خميس مشيط والاعتداء على بعض الفتيات بدار التربية الاجتماعية.

توجيه من أمير عسير:

ولم تمر الحادثة مرور الكرام، ففور ظهور الفيديو أصدرت إمارة منطقة عسير، بيانًا أكدت فيه أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

أيتام خميس مشيط:

وتصدر وسم أيتام خميس مشيط قائمة التريند على موقع تويتر، وسط مشاركة واسعة من المواطنين الذين أكدوا أن تدخل الجهات المعنية سيكشف تفاصيل ما حدث وسيتم معاقبة المخطئ أيًا كان.

وأكد معلقون أن النظام واضح وصريح وهناك نصوص تحظر الإيذاء، ونص يُوجب إذا كانت المتهمة امرأة أن تفتشها امرأة، ولهذا فلا مبرر لما حدث وظهر في المقاطع المتداولة، مؤكدين أننا في بلد عظيم دستوره الشرع والنظام والقانون وستتم محاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على مثل هؤلاء المستضعفات، لأنه مهما كان السبب لا يصح هذا التصرف بتاتاً.

وطالب آخرون بعدم التسرع في الحكم بالموضوع وعدم ترك فرصة للمزايدة على الوضع لأن القضية الآن بتفاصيلها قيد التحقيق، مشددين على أن الموقف يثير الاستياء والغضب ولا بد من المحاسبة والتحقيق للوصول إلى حقيقة ما حدث وأسبابه ومنع تكراره.