كشفت سفارة المملكة لدى فيينا تفاصيل حادث تعرُّض أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد لحادث مروري إثر اصطدام مركبتهم بقطار.

وقالت السفارة في بيان: إنها تلقت من السلطات المحلية بجمهورية النمسا مساء يوم الأربعاء ما يفيد بتعرض أسرة سعودية مكونة من 5 أفراد لحادث مروري إثر اصطدام مركبتهم بقطار، وذلك أثناء تواجدهم في مقاطعة تيرول بالنمسا للسياحة، ونجم عن الحادث وفاة رب الأسرة وأحد الأطفال- رحمهما الله-، ونجاة بقية أفراد الأسرة.

فريق للتحقيق:

ولفتت السفارة إلى أنه على الفور تم تكليف فريق للوقوف على ملابسات الحادث مع السلطات النمساوية ومساندة الأسرة في مصابها والوقوف معها، وعليه قامت السفارة بتأمين عودة أفراد الأسرة إلى المملكة على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض هذا اليوم، كما يجري العمل مع السلطات النمساوية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المتوفيَين- رحمهما الله- إلى المملكة في أقرب وقت.

السفير يقدم العزاء:

في سياق متصل، تقدم عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا باسمه وباسم كافة منسوبي السفارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدين، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يربط على قلوب ذويهما ويجبر مصابهم الذي ألمّ بنا جميعًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.