دخل الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني، التاريخ وذلك بعد أن ترشح لجائزة أفضل حارس مرمى بالعالم المقدمة من مجلة ” فرانس فوتبول” الفرنسية.

وأصبح الحارس المغربي أول لاعب عربي في التاريخ يتواجد بقائمة المرشحين للفوز بالجائزة وثاني إفريقي بعد الحارس الكاميروني أندري أونانا.

بونو أول حارس من إشبيلية يفوز بـ ” زامورا”

ويُعد بونو أول حارس عربي يفوز بجائزة زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

كما أصبح بونو أول حارس في تاريخ النادي الأندلسي يفوز بجائزة زامورا.

وسكن في شباك بونو 24 هدفًا في 31 مباراة في موسم 2021/2022 متفوقًا على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي سكن شباكه 29 هدفًا في 36 لقاء.

وكان ياسين بونو شارك في مباراة أوساسونا ضد نادي إشبيلية أمس في افتتاحية الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، حيث فاز أوساسونا بهدفين مقابل هدف.