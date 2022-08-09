أثار اقتحام منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب غضبًا كبيرًا في الأوساط الأمريكية التي اعتبرت أنه استغلال لنفوذ الرئيس في محاربة خصومه السياسيين.

وقال حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس: “إن مداهمة منزل ترامب هو تصعيد آخر في تسليح الوكالات الفيدرالية ضد المعارضين السياسيين للنظام، بينما يتم التعامل مع أشخاص مثل هانتر بايدن بقفازات الأطفال”.

جمهورية الموز

وتابع في تصريحات إعلامية: “الآن النظام لديه 87 ألف عميل آخر لممارسة الاضطهاد ضد خصومه؟ هذه جمهورية الموز”.

وبدوره؛ أصدر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب، كيفين مكارثي، تحذيرًا للمدعي العام ميريك جارلاند، وتوعده بجحيم من التحقيقات المكثفة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الذين سيجدهم في طريقه.

وكتب مكارثي: “النائب العام جارلاند: احتفظ بمستنداتك وعدل تقويمك”.

تسليح لنظام العدالة



وفي السياق نفسه؛ قال الرئيس السابق دونالد ترامب: “لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق لرئيس الولايات المتحدة من قبل بعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، ولم تكن هذه المداهمة المفاجئة على منزلي ضرورية أو مناسبة”.

وأضاف: “إنه سوء سلوك من جانب وزارة العدل وتسليح لنظام العدالة وهجوم من جانب الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدونني بشدة أن أترشح للرئاسة في عام 2024، لا سيما استنادًا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة (تراجع شعبية بايدن)، وسيفعلون ما بوسعهم لوقف الجمهوريين والمحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة”.