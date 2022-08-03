تسبب رجل في نشوب حرائق ضخمة في غابات ولاية يوتاه الأمريكية، وذلك خلال محاولته قتل عنكبوت باستخدام قداحة.

التهام الغابات

وألقت الشرطة الأمريكية في ولاية يوتاه، القبض على الرجل الذي يبلغ من العمر 26 عاماً الاثنين الماضي، شمال مدينة سولت ليك ستي، عاصمة الولاية، حسبما أوضحت شبكة “سكاي نيوز”.

وانتشرت نيران الحريق سريعًا في غابات المنطقة، حيث التهمت نحو كيلو متر مربع منها حتى الثلاثاء، وفقا لمسؤولي الإطفاء.

ومما ساهم في انتشار النيران هو أنها جاءت في ظل ظروف شديدة الجفاف في الولاية.

حيازة مخدرات

وفي التحقيقات، كشف كوري مارتن أنه كان في نزهة عندما رصد العنكبوت في منطقة سفح جبل، حيث حاول حرقه باستخدام قداحة، لكنه لم يوضح السبب جراء محاولته قتل العنكبوت حرقاً.

وفي تغريدة على موقع “تويتر”، قالت الشرطة الأمريكية إنها وجدت كميات من الماريجوانا أيضًا في حقيبة الظهر التي كانت مع الرجل عند اعتقاله.

ليس متعمداً

وأوضح مسؤول في الشرطة أنه ما من دليل على أن الشاب أشعل النيران عمداً، لكن أكد أن ما قام به مارتن قرار متهور ولا يمكن تفسيره، مشيراً إلى أنه حتى الشاب نفسه ربما لا يعرف لماذا قام بهذا الفعل.

ويقبع الشاب في الحجز الاحتياطي على خلفية سلوكه المتهور، الذي أدى إلى اشتعال النيران، وحيازة المخدرات.