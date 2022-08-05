يحرص التجار والمتسوقون بمهرجان بريدة للتمور ، للحصول على أجود أنواع التمور في موسم يعد الأوفر في الإنتاج لأكثر من 45 نوعًا من التمور.

أسعار تمور بريدة

كما أن ارتفاع درجة الحرارة التي شهدتها منطقة القصيم خلال الأيام الماضية جعلت العديد من اصناف التمور تبدو أكثر نضوجا ، بينما ظلت أسعار التمور معتدلة حيث تراوحت أسعارها من 50 إلى 120 ريالاً للتمر السكري “المفتل” للعبوة الواحدة التي تزن 3 كيلوغرامات ، نتيجة وفرة المعروض من التمور.

جودة عالية

يذكر أن محصول التمور لهذا العام بمزارع منطقة القصيم، متوفر وبجودة عالية، وذلك بسبب معرفة المزارعين بالطرق الزراعية السليمة والجيدة ، التي جعلتهم يهتمون جيداً بالنخيل كي تكون نظرة وحسنة أمام التجار والمتسوقين ، كما أن حركة العرض والطلب على أنواع التمور عامة تشهد إقبالاً وخصوصاً من أصحاب الشركات والمصانع المختصة بالتمور وتصنيعها.