تميَّزَتِ الهجنُ ” غنايم والصداوية ” لصاحب السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في ختام منافسات الجذاع، بالفوز بالمركز الأول في الشوطين الثالث والسابع من بين الأشواط الـ 8 المُخَصَّصَة في الفترة المسائية لسباقات الجذاع 5 كم، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان سموِّ وليِّ العهد للهجن.



وفازَ القعودُ “حرب” لـ سعيد جابر الحربي بالأسرع توقيت، بعد تحقيق المركز الأول في الشوط المسائي الثاني فئة جذاع ، بتوقيت (8:11.104) دقائق.

وجاءَت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي: “ند الشبا” لـ سعيد جابر الحربي، “متعب” لـ هجن الطايلات، “التماس” لـ عبدالله عبيد العامري، “عطب” لـ فايز محمد العطوي، “شاهين” لـ محمد حمد المري.