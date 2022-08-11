سيبدأ موسم 2022/2023 في الكرة السعودية بشكل غير معتاد وهو عدم إعلان الهلال عن ضم أي صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية بسبب العقوبة الموقعة عليه بقضية محمد كنو ضد نادي النصر.
وكانت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قررت في الأول من مايو الماضي حرمان الهلال من قيد الصفقات لفترتي انتقالات بالإضافة إلى إيقاف كنو 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم.
هدوء بصفقات النصر
وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “سؤال متكرر، ماذا لو ثبت أن أصفر الرياض تفاوض مع كنو قبل الفترة الحرة؟، يُعاقب أصفر الرياض وكنو من الاحتراف وسيتم تطبيق نفس المواد التي طُبقت بقضية التسجيلات وتبقى عقوبة الهلال قائمة ولا تُلغى لأن التفاوض قبل الفترة الحرة”.
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