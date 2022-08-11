سيبدأ موسم 2022/2023 في الكرة السعودية بشكل غير معتاد وهو عدم إعلان الهلال عن ضم أي صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية بسبب العقوبة الموقعة عليه بقضية محمد كنو ضد نادي النصر.

وكانت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قررت في الأول من مايو الماضي حرمان الهلال من قيد الصفقات لفترتي انتقالات بالإضافة إلى إيقاف كنو 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم.

هدوء بصفقات النصر

كان من المعتاد منافسة الهلال لغريمه الأصفر على الصفقات قبل انطلاق الموسم في السعودية، لكن عدم تعاقد الهلال مع أي صفقة جعل العالمي يفتقد فرصة المنافسة على الصفقات، ويضم صفقاته بهدوء دون وجود للإثارة المعتادة من قبل قطبي الرياض.

حتى الآن أصفر الرياض تعاقد مع الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا والبرازيلي لويز جوستافو والإيفواري غيسلان كونان.

يذكر أن القانوني أحمد الشيخي كان كشف عن أن عقوبة نادي الهلال في قضية محمد كنو سوف تستمر حتى وإن كان ثبت تورط نادي النصر بالتفاوض مع اللاعب قبل دخوله للفترة الحرة.