سقط قرابة 55 شخصًا ما بين قتيل وجريح جراء حريق نشب في كنيسة أبو سيفين في حي إمبابة بمحافظة الجيزة.

تفاصيل حريق كنيسة أبو سيفين

وأشارت مصادر إعلامية مصرية إلى أن عدد الضحايا في حادث الحريق بلغ 41 قتيلًا و14 مصابًا.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان على حسابها الرسمي بتويتر: “إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة يتابع تداعيات حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة ووجه بسرعة تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين الصحة كما تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق”، وأكدت مواقع مصرية انتقال فريق من نيابة شمال الجيزة لمعاينة موقع حادث الكنيسة، للوقوف على الملابسات.

وأشار عبدالغفار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

السيسي وجه بالتحرك السريع

وقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العزاء لذوي الضحايا، مؤكدًا متابعته للأحداث.

وقال في تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر: “أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه كافة أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين”.