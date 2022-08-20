اندلع حريق في كارفور محرم بك بالإسكندرية شمال مصر اليوم السبت، وغطت الأدخنة منطقة المطاعم، في الوقت الذي دفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ألسنة اللهب تتصاعد:

وأخلت إدارة المركز المقر من المواطنين وسط حالة من الهلع للسيطرة على الحريق، وتصاعدت ألسنة اللهب وغطت سماء الإسكندرية، كما دفع مرفق إسعاف الإسكندرية بنحو 5 سيارات.

انقطاع التيار الكهربائي:

من جهته، كشف مصدر أمني عن أن سبب اندلاع الحريق في المحول الرئيسي للهايبر مما أدى إلى اندلاع النيران فيها بشكل كثيف ويجري حاليًا محاولات حصر النيران قبل امتدادها لباقي المركز.

إخلاء كارفور:

وجري إخلاء المقر من الزائرين والعاملين فيه بعد انتشار الأدخنة وامتداد ألسنة اللهب إلى أماكن مختلفة بالمول.

كما توجهت القيادات الأمنية ومسؤولو محافظة الإسكندرية إلى مكان الحادث.