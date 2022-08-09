كشف حساب المواطن، التوقيت الذي يتوجب فيه تحديث بيانات المستفيد في البرنامج.

وأوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنه يجب تحديث البيانات خلال الـ 15 يومًا من حدوث التغيير، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، مضيفًا أنه إذا ما حدث أي تغيير لا يلزم للمستفيد التحديث.

أهمية تحديث البيانات

وكان حساب المواطن جدد في وقت سابق، التأكيد على أهمية تحديث البيانات قبل التقدم بالاعتراض على عدم نتائج الأهلية.

تحديث بيانات حساب المواطن

وأوضحت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال من أحد المواطنين ظهر عنده رمز حالة الأهلية 1016 رغم اكتمال طلبه بدون مرفقات: في حال كانت حالة الأهلية ” غير مؤهل ” يلزم تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ومن ثم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل) في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

إيداع الدفعة الـ 57

ومن المقرر أن يودع حساب المواطن إيداع الدفعة الـ 57 من الدعم المستحق لشهر أغسطس الجاري.

ومن المنتظر، وفقا للنظام المتبع في إيداع دعم حساب المواطن، أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 10 أغسطس.

ويتم إيداع الدعم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الدعم ليوم قبله أو تأخيره ليوم بعده، في حال وافق يوم إيداع الدعم إجازة رسمية.

وأودع برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.