أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن تسجيل من سبق له التسجيل في البرنامج مجددًا قبل مرور 30 يومًا من حذف الحساب القديم.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن، حيث تم حدوث خطأ في الإدخال وتم تقديم اعتراض وبعدها حذف الحساب.

خطوات التسجيل مجددًا في حساب المواطن

وحدد حساب المواطن، خطوات عدة من أجل التسجيل مجدداً في البرنامج في حالة حذف الحساب الخاص بالمستفيد والتي تتضمن:

1- تسجيل جديد

2- تفاصيل الطلب

3- تعبئة البيانات

4- تقديم الطلب

إيداع الدعم للدفعة الجديدة

يذكر أنه لم يتبق سوى أيام قليلة فقط على موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن وهي الدفعة الـ 57 لشهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر وفقًا للنظام المتبع في إيداع دعم حساب المواطن، أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أغسطس.

ويتم إيداع الدعم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الدعم ليوم قبله أو تأخيره ليوم بعده، في حال وافق يوم إيداع الدعم إجازة رسمية.

دراسة أهلية

ودعا مدير عام التواصل ببرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، المواطنين الراغبين بالتسجيل التقديم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، منوهًا بأن المتقدمين المكتملة طلباتهم قبل تاريخ 16 يوليو الماضي، ستتم دراسة أهليتهم واستحقاقهم لدفعة شهر أغسطس 2022.