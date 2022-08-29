أكد برنامج حساب المواطن أنه لا ينظر إلى الأقساط والالتزامات التمويلية على المواطن المتقدم الراغب في الاستفادة والاستحقاق للدعم .

وأضاف برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الاحتساب يكون للأهلية وبالتالي أحقية الدعم تكون وفقاً لمجمل دخل أفراد الأسرة.

وأشار إلى وجود حد مانع للدخل بحسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومداخيلهم وفق البيانات التي يدخلها رب الأسرة وتكون دقتها وصحتها تحت مسؤوليته .

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 57.

تفاصيل الدفعة الـ 57:

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1974 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 233 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 90% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 10% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرًا إلى أن 91% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 1086 ريالاً للفرد المستقل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

وبالنسبة إلى خطوات التسجيل في حساب المواطن، يتم أولًا إنشاء حساب جديد عبر البوابة الإلكترونية وإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم تسجيل الدخول للموقع واستقبال رسالة على رقم الجوال مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور ثم التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات ويتم تقديم طلب التسجيل ثم رفع الوثائق المطلوبة، وأخيرًا يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين والدخل والعقارات.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.