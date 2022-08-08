كشف حساب المواطن عن المستندات المطلوبة من المطلقة التي تعيش مستقلة في مسكن بالإيجار حتى يمكنها الحصول على الدعم.

اعتراض على عدم الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال في تويتر من إحدى النساء تستفسر فيه عن سبب عدم تأهلها للحصول على الدعم إنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل ” يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك.

وأفادت أنه يتم تقديم اعتراض على عدم الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ، أسباب عدم أهلية العائل ) وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

مستندات إثبات الاستقلالية

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال آخر إنه في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن) وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

أنواع الدخل في حساب المواطن

كما كشف البرنامج عن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها وتشمل الراتب وعائد الأنشطة التجارية وأية مصادر أخرى للدخل.