أوضح برنامج حساب المواطن، سبب ظهور عبارة “لا يوجد” في حالة الصرف لدى بعض المستفيدين.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين قال خلاله: “أنا مؤهل ورب أسرة ولكن الصرف لا يوجد ولم يصرف لي شيء”.

تسجيل الزوجة في حساب المواطن

وفي وقت سابق؛ حدد برنامج حساب المواطن 5 حالات، يحق فيها للمرأة المتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي من دعم البرنامج، موضحًا أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في عدد من الحالات؛ هي إذا كانت: مهجورة، أو متزوجة من غير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب.

وشدد على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، مشيرًا إلى أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

الإفصاح عن الراتب

كما أكد البرنامج، أنه يجب على المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات. وذكر البرنامج، أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، مبينًا أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، لافتًا إلى أن إضافته تكون من خلال البوابة الإلكترونية، مضيفًا أن خطوات إضافة تابع تتمثل في الدخول إلى تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، وإضافة التابع، ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

بدء إيداع دعم شهر أغسطس

جدير بالذكر أن حساب المواطن بدأ في وقت سابق إيداع الدعم الخاص بشهر أغسطس الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.