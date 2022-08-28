انطلق اليوم الأحد، العام الدراسي بتعليم النماص وسط استعدادات متميزة وحضور مكتمل وبيئة جاذبة، واستقبال حافل للطلاب والطالبات حيث تم الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية وتوزيع الهدايا والحلوى احتفاء بعودة ثروة الوطن وقادة مستقبله.

زيارات ميدانية:

كما انطلقت اليوم الزيارات الميدانية لقيادات الإدارة، وفي مقدمتهم مدير التعليم عمر الغامدي ومساعديه والمشرفين والمشرفات إلى المدارس للمتابعة والدعم والاطمئنان على الوضع العام للمدارس ومنسوبيها، واكتمال التجهيزات والمقررات الدراسية ودعم مديري ومديرات المدارس عند حاجتهم.

دعم القيادة:

وعبر مدير تعليم النماص، عمر الغامدي، عن عظيم امتنانه لقيادتنا الرشيدة على ما يحظى به التعليم ومنسوبيه من كريم الرعاية والعناية، كما قدم شكره لمقام وزارة التعليم على ما تقدمه من حرص واهتمام بأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.

وثمن الغامدي لمديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات وأقسام الإدارة ما قدموه من عمل خلال فترة الاستعداد حتى تكون مدارس تعليم النماص بما يليق بالطلاب والطالبات، راجيًا الله أن يكون هذا العام الدراسي حافلًا بالتميز والنجاح.