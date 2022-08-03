بسبب إنفلونزا الطيور؛ أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من إحدى مقاطعات جمهورية بولندا، وذلك بعد الاطلاع على تقارير سجلت تفشيًا لحالات مرض.

إنفلونزا الطيور

وجاء قرار الهيئة بفرض الحظر المؤقت بعد الاطلاع على تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، والذي يفيد بتسجيل حالات تفشٍ لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة ” Wielkopolskie” بجمهورية بولندا.

واستثنت الغذاء والدواء من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما التي خضعت لمعاملة حرارية تكون كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة لدى جمهورية بولندا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

رفع حظر الاستيراد من روسيا

وفي السياق نفسه؛ أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من جمهورية روسيا الاتحادية.

وجاء قرار “الهيئة” برفع الحظر المؤقت بعد الاطلاع على التقارير الصادرة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) والتي تفيد بالسيطرة على المرض وعدم تسجيل أي حالات تفشٍ جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة وإمكانية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما.