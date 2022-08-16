وثق مقطع فيديو متداول ظهور ثعبان المامبا الإفريقي في أحد الأودية؛ ما أثار حالة من الرعب والقلق من انتشار هذا النوع الخطير من الثعابين.

هذا ثعبان المامبا الإفريقي من أخطر أنواع الثعابين وأشدها سمية في العالم

سرعته تبلغ ٢٠ كلم في الساعة

وهو ثاني أطول ثعبان في العالم

وهذا هو المقطع الأصلي أرفقته لكم @saeedalsuhaimi

وليس في السعودية pic.twitter.com/vGCPhec1GJ — أسامة بن سالم العجيري 🇸🇦 (@usama_alojairy) August 15, 2022

ثعبان المامبا الإفريقي

وظن بعض المغردين أن المقطع تم تصويره في أحد أودية جازان، لكن صاحب المقطع الأصلي نشر بعض الحقائق حول مكان تصوير الفيديو ومعلومات عن الثعبان.

وقال أسامة بن سالم عجيري إن المقطع لم يتم تصويره في المملكة، مشيرًا إلى أن الثعبان من نوع المامبا وهو أخطر أنواع الثعابين وأشدها سمية في العالم.

ولفت إلى أن سرعة الثعبان تبلغ ٢٠ كلم في الساعة وهو ثاني أطول ثعبان في العالم.

المامبا السوداء

والمامبا السوداء هي أطول ثعبان سام في إفريقيا بطول في المتوسط يبلغ 2.5 متر وتتزايد في بعض الأحيان لتصل إلى 4.3 متر، وينظر إليها على أنها أحد الحيوانات الأكثر فتكًا في إفريقيا والعالم، والمامبا السوداء هي واحدة من الثعابين الأكثر إثارة للخوف في إفريقيا بسبب سمّها القوي وحجمها، وضراوة هجماتها، وهي مشهورة بأنها من أسرع الثعابين في العالم وقادرة على التحرك في أقل من 5.4 متر من الثانية.