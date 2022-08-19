لايزال مصير اللاعب عبدالرحمن غريب مع النادي الأهلي يثير قلق الجماهير، خاصة أن اللاعب لم يُعلن حتى اللحظة إذا ما كان سيبقى داخل جدران الراقي أو سيرحل عن صفوف الفريق في صيف 2022.

هل مُنع عبدالرحمن غريب من تدريبات الأهلي ؟

وكانت بعض من جماهير الأهلي، تداولت مؤخرًا ما تردد حول منع غريب من دخول تدريبات الفريق الكروي الأول بـ الأهلي بسبب إصراره على الرحيل لينفي الإعلامي والناقد عناد الرشيد ما تردد جملة وتفصيلًا.

ونشر غريب صورة لـ قميصه بالنادي الأهلي الذي يحمل رقم 29 من غرفة خلع الملابس عبر ” سناب شات” كدليل على أنه باق في صفوف الراقي ولن يرحل خلال الفترة المقبلة.

عرض 30 مليون من النصر

وعلى الرغم من استعداد نادي النصر لدفع 30 مليون ريال لشراء غريب، لكن اللاعب قد لا يغادر الأهلي بالفترة المقبلة.

يذكر أن جماهير نادي الاتحاد كانت اهتمت أيضًا بضم اللاعب لصفوف العميد بعد هبوط الأهلي لكنه رفض.