كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

ويُدير خالد الطريس مباراة الفتح والتعاون ويعاونه كل من عمر الجمل ومحمد الحنفوش وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكم فيديو، عبدالعزيز البريه مساعد حكم فيديو.

سلطان الحربي حكمًا لـ مباراة أبها والرائد ويعاونه كل من خلف الشمري ومحمد العرمطي، عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، عبدالله الحربي حكمًا للفيديو، فهد العمري مساعد لحكم الفيديو.

محمد الهويش يدير مباراة النصر والوحدة، ويعاونه كل من ياسر السلطان ومفرح آل حسن، عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، ممدوح الشهدان حكمًا للفيديو، محمد وزي مساعدًا لحكم الفيديو.

موعد مباريات السبت بـ دوري روشن

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الفتح والتعاون في تمام الساعة السابعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراتان الثانية والثالثة وهما “النصر ضد الوحدة” و”أبها ضد الرائد” ينطلقان في نفس التوقيت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.