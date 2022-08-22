كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الاثنين في الجولة الأولى من دوري يلو لـ موسم 2022/2023.

حكام مباريات الاثنين بـ دوري يلو

طاقم حكام مباراة ” العربي وهجر” يتكون من ” عبدالرحمن السلطان حكم ساحة، عبدالله آل عجيم حكم مساعد، عبدالعزيز العبدالكريم حكم مساعد، أحمد البركاتي حكم رابع، محمد أبو شقارة حكم فيديو، حمد بن حركان مساعد لحكم الفيديو”.

طاقم حكام مباراة ” أحد ونجران” مكونًا من ” سلطان عكيري حكم ساحة، سامي العرفج حكم مساعد، سامر سعد حكم مساعد، حسن الحبيب حكم رابع، خالد الأحمري حكم فيديو، بدر الشمراني مساعد حكم الفيديو”.

أما مباراة الشعلة والعروبة فيديرها طاقم تحكيم مكون من ” عبدالله الخربوش حكم ساحة، محمد الوحيمر حكم مساعد، خالد الجهني حكم مساعد، محمد الغامدي حكم رابع، مشعل الشهري حكم فيديو، مساعد حكم فيديو سعد الشبرمي”.

توقيت مباريات اليوم

المباراة الأولى في دوري يلو ستكون بين فريقي العربي وهجر في تمام السابعة و 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة، المباراة الثانية بين فريقي أحد ونجران في تمام الساعة السابعة و 25 دقيقة مساءً، المباراة الثالثة بين فريقي الشعلة والعروبة في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق مساءً.