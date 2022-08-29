كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الاثنين في دوري يلو عن منافسات الجولة الثانية.

موعد مباريات اليوم في دوري يلو

وتُقام اليوم 3 مواجهات وهم ” هجر والشعلة في السابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة، الساحل والعين في تمام الساعة السابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة، نجران والقادسية في تمام التاسعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة”.

حكام المباريات الـ3 لليوم

ويقود مباراة نجران والقادسية” محمد الحربي حكم ساحة، حسام الحبيب حكم مساعد، سامي الحركان حكم مساعد، مشعل الشهري حكم رابع، فريح الجلعود حكم فيديو، حامد الأحمري مساعد لحكم الفيديو”.

وفي مباراة الساحل والعين” مساعد المشاري حكمًا للساحة، عبدالله الشهري حكمًا مساعدًا، محمد خليل عسيري حكمًا مساعدًا، نادر الحربي حكمًا رابعًا، عبدالرحمن السلطان حكمًا للفيديو، سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو”.

وفي مباراة هجر والشعلة” تركي هشلان حكم ساحة، حسن آل سلام حكم مساعد، محمد سروري عسيري حكم مساعد، بندر القحطاني حكم رابع، أحمد الرميخاني حكم فيديو، مفرح آل حسن مساعد لحكم الفيديو”.