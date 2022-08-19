أكد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء اليوم الجمعة، أن زيارة المقابر والدعاء للأموات هي سنة للرجال، أما النساء فمختلف فيها والراجح أنها لا تجوز.

#فتاوى | ما حكم تخصيص #يوم_الجمعة لزيارة الميت والدعاء له؟ الشيخ عبدالله المطلق يجيب

pic.twitter.com/NZsPYu1Ya6 — فتاوى (@Fatawa_sa) August 19, 2022

آثار ضعيفة:

وأضاف المطلق خلال حواره إلى برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية أن تخصيص يوم الجمعة لزيارة الميت والدعاء له وردت فيه بعض الآثار الضعيفة التي لا تستقيم للاحتجاج بها، فإذا ترجحت عن أحد وأراد الذهاب يوم الجمعة؛ لأنه يوم فراغه فلا بأس بذلك ولكن الحديث لا يرقى لسنها.