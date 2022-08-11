لا يزال الجدل مثارًا حول توابع قرارات لجنة الاحتراف التي أُصدرت الثلاثاء الماضي ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد.

وكانت لجنة الاحتراف قررت إيقاف اللاعب المغربي 4 أشهر وتغريم الاتحاد نصف مليون ريال بجانب حرمان النادي من قيد الصفقات لفترة انتقالات واحدة، بسبب قضية التسجيلات.

ماذا سيثبت الاتحاد لقلب قرارات قضية حمدالله ؟

وفجر القانوني عبدالله الشايع مفاجأة بشأن قرارات القضية قائلًا: إنه في حال نجح الاتحاد في إثبات حصول الشخص الذي قام بـ”تسريب” التسجيلات الصوتية، على المال من النصر، وشهادته بذلك أمام لجنة الاحتراف؛ سيُغير مصير قضية حمد الله تمامًا.

وأضاف الشايع أن نيل المال، مُقابل الشهادة في أي قضية، لا يجوز ولا يُقبل شرعًا ولا نظامًا.