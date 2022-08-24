أكدت الحكومة اليمنية، توفر المخزون الغذائي من القمح لـ 4 أشهر، لافتة إلى وجود مصادر بديلة للاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في عدن، ضمّ رئيس وأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار والمستوردين ورجال المال والأعمال.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص وجهود استقرار العملة الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي.

وكانت الحكومة الهندية قد عملت على استثناء اليمن من الدول التي يمنع تصدير القمح الهندي لها بعد تفاهمات رسمية بين البلدين.

استقرار الأسعار

يذكر أن أسعار الحبوب والقمح في اليمن استقرارا نسبيا مع الدعم المتواصل من التحالف العربي والأمم المتحدة لتتجاوز البلاد الأزمة الاقتصادية.

وقد أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن احتياجات اليمن من الحبوب تبلغ نحو أربعة ملايين طن سنوياً.

أمطار اليمن

تشهد اليمن موجة من الأمطار الموسمية أثرت على البنية التحتية والحياة الاقتصادية للبلاد؛ف أعلنت الأمم المتحدة وفاة 77 شخصًا على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن منذ منتصف يوليو الماضي، معلنة حالة التأهب لمواجهة غزو الجراد الصحراوي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته: “إن الأمطار الموسمية الغزيرة وما نتج عنها من فيضانات هائلة اجتاحت عدة محافظات في اليمن، منذ منتصف يوليو الماضي، وتسببت بوفاة 77 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء”.