أوضحت جمعية حماية المستهلك أنها رصدت شكوى أولياء الأمور من عمليات احتكار الزي المدرسي لدى متجر معين وبمبالغ مرتفعة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لا يحق للمدارس الأهلية إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر محدد أو احتكاره”.

التصميم واللون فقط

وأضافت: “يجب أن تكتفي المدارس بتسليم أولياء الأمور التصميم ولون الزي لكل مرحلة، ولولي الأمر خيار توفيره من أي متجر يناسبه”.

الإبلاغ عن حالات الاحتكار

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عند ملاحظتك لهذه الممارسة أو غيرها، عبر تقديم شكوى عبر مركز خدمة المستهلك على الرابط .