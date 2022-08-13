أثار اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد الجدل من جديد بمقطع فيديو نشره عبر خاصية Story في حسابه بالإنستجرام.

تغريم حمدالله 300 ألف ريال!

وكان اللاعب المغربي دخل في قضية ضد ناديه السابق النصر، تسببت في إيقافه لمدة 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال مع إيقاف حامد البلوي إداري الاتحاد 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال وتغريم نادي الاتحاد 500 ألف ريال.

وتردد مؤخرًا أن اللاعب المغربي يود العودة لنادي النصر لإنهاء خلافاته مع إدارة الفريق العاصمي.

اللاعب المغربي رد فورًا بمقطع الفيديو الذي نشره بعنوان ” لا تُنقص من قدرك من أجل أي شيء آخر”.

متابعو اللاعب المغربي عبر “الإنستجرام” ربطوا بين مقطع الفيديو والأنباء الأخيرة حيث أكدوا أن اللاعب المغربي يرفض بشكل قاطع فكرة العودة لنادي النصر.