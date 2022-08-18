فرض مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد، نفسه على الساحة لدى الجماهير بعد تغريدة أنمار الحائلي رئيس النادي عن الأوضاع بصفوف العميد.

وكان النجم المغربي انضم لـ صفوف الاتحاد في ديسمبر الماضي بعد شهر على فسخ العقد مع النصر، مما جعل الأخير يرفع قضية ضد الاتحاد واللاعب وحامد البلوي إداري النادي السابق.

حمدالله باق

الجماهير تساءلت عن مصير اللاعب المغربي بعد إيقافه لمدة 4 أشهر حيث تم التلميح إلى إمكانية رحيله بعد رحيل حامد البلوي ومشعل السعيد.

الحائلي ذكر في تغريداته بشكل مباشر أن ما يهم النادي حاليًا هو الإبقاء على لاعبي النادي وتسديد رواتبهم وتسديد كافة الديون التي توجد على عاتق النادي.

وكان اللاعب المغربي شارك مع الاتحاد بالنصف الثاني من موسم 2021/2022 في دوري المحترفين، حيث حقق العميد المركز الثاني.