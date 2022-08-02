سيعود المغربي عبدالرزاق حمدالله لمباريات ناديه الاتحاد بعد مرور أول 9 جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2022/ 2023.

وتم إيقاف اللاعب المغربي لمدة 4 أشهر بداية من الثاني من أغسطس حتى الثاني من ديسمبر المقبل، وسيغيب عن أول 9 جولات للعميد في الدوري ثم يعود لاستكمال الموسم مع العميد.

تغريم حمدالله 300 ألف ريال:

وقالت لجنة الاحتراف في بيانها: إنه تم إيقاف اللاعب المغربي حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر دون تغريمه.

كذلك قررت اللجنة حرمان نادي الاتحاد من تسجيل الصفقات لشتاء 2023 وتغريمه نصف مليون ريال.

وكان النصر قدم شكوى ضد اللاعب المغربي والاتحاد على خلفية انضمامه للعميد في ديسمبر الماضي.