عاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، إلى منصة ” تويتر” بفتح حسابه بعد أن كان أغلقه لفترة طويلة منذ أن كان لاعبًا في نادي النصر.

وفي تغريدته الأولى بعد العودة قال اللاعب المغربي: ” بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم”.

رسالة حمدالله لجماهيره بعد العودة

اللاعب المغربي كان كتب عبر حسابه في ” الإنستجرام” لجماهيره : ” عُدت إلى تويتر مجددًا”.

وقام حمدالله بتغيير خانة المعلومات في حسابه ليكتب أنه لاعب في نادي الاتحاد.

يذكر أن مهاجم نادي الاتحاد موقوف حاليًا عن اللعب لمدة 4 أشهر، وذلك بسبب القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم ” قضية التسجيلات” حيث تم تداول مقطع صوتي له وهو يتفاوض مع حامد البلوي إداري نادي الاتحاد سابقًا للانضمام إلى العميد وهو لا يزال لاعبًا في نادي النصر.