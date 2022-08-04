أثار موقع شهير لخدمات السفر والسياحة حالة من الغضب بعد إعلانه دعم المثليين، حيث طالب مواطنون بمقاطعة الموقع وعدم التعامل معه.

ودشن مواطنون وسمًا لمقطاعة الموقع على منصة تويتر، داعين عملاء الموقع السياحي الشهير إلى حذف حساباتهم عليه ومنع التعامل معه، مع حذف التطبيق الخاص بالموقع بسبب دعمه للشذوذ الجنسي.

مواقع بديلة:

وأكد مواطنون أن هناك مواقع وتطبيقات خدمات السفر والسياحة بديلة يمكن الاعتماد عليها بدلاً من الموقع المذكور، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراء واضح وصريح تجاه الموقع وإيقاف التعامل معه بصفة نهائية.

بريد إلكتروني بعلم المثليين!

وأرسل الموقع الشهير بريد إلكتروني باللغة العربية لعملائه يحمل عنوان “السفر للجميع” يشجعهم من خلاله على تجربة السفر حول العالم، وجاءت الرسالة مرفقة بعلم المثليين وجاءت في العبارة المرفقة في الرسالة “أنت تستحق أن تكون كما أنت أينما ذهبت”.