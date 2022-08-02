يأمل المواطن حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية منذ سنوات في قبول طلبه في الحصول على الإفراج المشروط في الجلسة التي تحدد موعدها اليوم الثلاثاء.

ابن حميدان التركي يطلب الدعاء لوالده

وطلب تركي نجل المواطن السعودي الدعاء لوالده في تغريدة قال فيها :” اليوم موعد جلسة الإفراج المشروط لوالدي ومن المفترض أن تبدأ الساعة ٨ صباحا بتوقيت كولورادو، الساعة ٥ عصرًا بتوقيت السعودية.. دعواتكم”.

وتفاعل معه العديد من المتابعين الذين دعوا الله أن يكلل مسعاهم ويستجيب لطلبهم ويحقق أمنيتهم الغالية.

الكاتب صالح الحناكي قال :” نسأله تعالى أن يفرجها ويفك أسره ويعود لبلاده وأهله ومحبيه” وبدوره قال الإعلامي عادل الملحم :”الله يفك أسره ويفرح قلوبكم” فيما قالت شهد التميمي :” الله يفك أسره ويفرج كربه ويرده الي أهله ووطنه سالما غانما منصورا بإذن الله”

وقال الدكتور ناصر الحنيني :” اللهم يا من بيده مقاليد السموات والأرض فرج عن عبدك حميدان التركي وأرجعه إلى أهله سالماً غانماً . رب لا أرحم ولا أكرم منك، وما تختاره لعبادك خير مما يختارون لأنفسهم، ورحمتك سبقت غضبك”

وقالت مغردة أخرى :” اللهم انصره يوم قلّ الناصر وضعف المعين وكفّت الأيدي وأغلقت الأبواب اللهم افتح له باب لا يُسد ونصراً لا يُحد ودعاءً منا جميعاً لا يُرد “.

الدعاء لخالد الدوسري

واستذكر المغردون خالد الدوسري المعتقل السعودي في السجون الأمريكية داعين الله أن يكتب له البراءة هو أيضا حيث قال أحد المغردين : “اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد ياذا الجلال والاكرام ياحي ياقيوم، اللهم إنا نسألك فرجاً من عندك لعبدك الصابر حميدان التركي وخالد الدوسري”