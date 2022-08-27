أكد خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، على أن أمور النادي لا يجب أن تُدار من خلال ما وصفه بـ”الهاشتاقات”، وذلك تعليقًا على حالة من عدم الرضا الجماهيري بسبب صفقات النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

"كرة القدم لا تدار بالهاشتاقات، والشركات تأتي عندما تجد حضور جماهيري بالملعب، وملعب الشباب سيكون جاهز في يناير" خالد البلطان – رئيس نادي #الشباب#الشباب_الباطن pic.twitter.com/gvhYE71uKk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

تعليق رئيس الشباب:

وقال البلطان لـ قناة SSC: “يجب ألا يتأثر مجلس إدارة النادي بأي هاشتاق، كرة القدم وأمورها لا تُدار هكذا، لا أعرف كيف نُرضي جماهيرنا؟، نحن ننفق بحرص وتدبير، ونحن نملك الثلث فقط من القوة المالية للأندية المنافسة، عضو الشرف الوحيد الداعم لنا، هو حسن الإنفاق لدينا، البعض يقول أين وزارة الرياضة؟، وزارة الرياضة لم تقصر وكذلك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.

وأضاف البلطان: “إذا أردت النجاح يجب أن تصنع طرقه بنفسك، لن تأتي لك البنوك والمؤسسات الكبيرة لترعاك إلا في حالة كنت تملك إدارة قوية تنفق المال في المكان الصحيح، ولديك جمهور كبير يدعمك، حضور 6000 من جمهور الليث في مباراة الباطن، رقم غير مُرضي بالنسبة لنا خاصة في افتتاح موسم”.

" حسن التدبير والتخطيط الجيد جعلنا نستقطب أربع لاعبين عالميين بمبلغ 2 مليون و 600 ألف دولار، ومفاوضات آرون استغرقت أربعة أشهر " خالد البلطان – رئيس نادي #الشباب#الشباب_الباطن#SSC pic.twitter.com/ANrRLo2Jsx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

الملعب الجديد لـ الليث يُنقذ النادي:

وتابع: “ملعب الشباب سيكون جاهزًا في يناير المقبل وسنبدأ في وضع الأسماء المناسبة له لكي نتنافس من أجل اختيار المناسب، وأتوقع أن يساهم الملعب في زيادة المداخيل المالية لدينا وتحسين الأمور المالية في النادي”.

وواصل: “حسن التدبير والتخطيط الجيد جعلنا نستقطب أربعة لاعبين عالميين بمبلغ 2 مليون و600 ألف دولار، ومفاوضات آرون استغرقت أربعة أشهر”.

يذكر أن الليث كان فاز على نادي الباطن بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.