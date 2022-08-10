تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ خالد البلطان رئيس نادي الشباب وهو يتحدث مع طفل مشجع لنادي النصر.

وقال خالد البلطان في الفيديو: “وش تبي من النصر؟، شجع الشباب أفضل لك”.

وأثار الفيديو تفاعل الجماهير الشبابية التي رحبت بالطفل في حال غيّر انتمائه، بينما طالبت جماهير النصر الطفل بالبقاء كما هو نصراويًّا كون أصفر الرياض أقدم من الشباب والأكثر تتويجًا بالبطولات.

يذكر أن نادي النصر كان أنهى موسم 2021/ 2022 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز الثالث، بينما جاء نادي الشباب في المركز الرابع في جدول الترتيب.

وسيشارك نادي النصر مع الهلال والاتحاد والفيحاء في بطولة كأس السوبر السعودي الرباعية في نسختها الجديدة خلال الفترة المقبلة