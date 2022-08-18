أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، أن توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام لمدة 3 سنوات يأتي استمرارًا لجهود المملكة بتقديم الدعم للشعب اليمني في الجوانب الإنسانية والإغاثية والاقتصادية.

وقال خالد بن سلمان، في تغريدة عبر “تويتر”: “استمرارًا لجهود المملكة بتقديم الدعم للشعب اليمني في الجوانب الإنسانية والإغاثية والاقتصادية، نبارك لمجلس القيادة الرئاسي باليمن ولـ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام لمدة ٣ سنوات، بقيمة تتجاوز ٣٣٠ مليون ريال سعودي، لتوفير الرعاية الصحية للشعب اليمني الشقيق.