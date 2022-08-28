أكد التربوي الدكتور شلال الضبعان، أن سؤال المعلم للطلاب عن سفرهم في الإجازة مزعج ويؤثر على نفسيات البعض على المدى البعيد.

فيديو | التربوي د. شلال الضبعان: سؤال المعلم للطلاب عن سفرهم في الإجازة مزعج ويؤثر على نفسياتهم على المدى البعيد#الراصد pic.twitter.com/dSm0zzrKFh — الراصد (@alraasd) August 28, 2022

سؤال مزعج:

وقال الضبعان في تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”: إن هذا السؤال مزعج جدًّا، خاصة مع سن الطلاب ودخولهم في مقارنات، ما قد يُحملون عبئًا إضافيًّا على والديهم.

أسئلة بديلة عن سؤال السفر:

وأضاف أن المدرس الذكي وذو صاحب رسالة يجب عليه أن يخرج من هذا السؤال بسؤال مثلًا: “ماذا استفدت من الإجازة؟” أو: “ما البرامج التي أسعدت نفسك بها؟”، مؤكدًا أنه لا يمكن تصدير السفر على أنه مصدر السعادة.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يكون مصدر السعادة هي صلة رحم أو المشاركة في ناد رياضي، أو قراءة كتاب.

وأشار الضبعان إلى أن المملكة تمتلك بيوتًا تعتبر مصدر سعادة، ووطنًا مصدر سعادة، فإذا لم يسافر الطالب فلم يخسر شيئًا.