استعرض خبير التنمية والموارد البشرية هشام بن علي، أبرز الصعوبات التي يواجهها خريجو الجامعات في سوق العمل.

دائرة الواقع:

وقال ابن علي خلال تصريحات إلى إذاعة الرياض، اليوم الاثنين: إن الخريجين عليهم أن يضعوا أنفسهم في دائرة الواقع، لأن الوظائف أحيانًا لا تكون مناسبة لطموحاتهم، متابعًا: لدينا عدد من البطالة، وعلى كل خريج أن يفكر بإيجابية لأن كل خريج لا يمكنه العمل في التخصص الذي درسه أو الموقع الذي يريده، على الأقل في أولى خمس سنوات من حياته المهنية.

استقاء الخبرة:

كما نصح الخريجين بضرورة استقاء الخبرة في المجال الذي يعملون به، والتركيز على تحقيق دخل مادي يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم ونفقاتهم اليومية، لأن تلك الاحتياجات اليومية لا تتوفر دونما راتب يحصل عليه الشاب في بداية عمله على أن يتحلى بالمثابرة في بداية عمله.