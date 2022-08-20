حرصت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية بالمسجد الحرام على بذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات النسائية وأرقاها لقاصدات المسجد الحرام، لاسيما في يوم الجمعة، إذ سخرت كل الإمكانات البشرية والتقنية لتجويد المنظومة الخدمية فيما يخص الجانب التوجيهي والإرشادي والإنساني لهن.

خدمات مميزة لقاصدات المسجد الحرام:

وتقدم موظفات إدارة التوجيه والإرشاد النسائية العديد من الخدمات المميزة لقاصدات المسجد الله الحرام منها: خدمة التذكير بصفة الوضوء وتصحيح الصلاة بأنواعها (كصلاة الجنازة والكسوف والخسوف وصلاة العيدين والاستسقاء)- وتذكير القاصدات في يوم وليلة الجمعة بفضله واستغلال ساعاته بالطاعات- وكذلك خدمة إنهاء الملاحظات التي قد تصدر من القاصدات- وأيضًا من الخدمات المقدمة تفعيل الكاونترات، حيث يتم الاستفادة منها في توزيع المصاحف والكتب والمطويات.

كما يتم تفعيل البرامج والمبادرات المقدمة من الإدارة، للقاصدات وعرض الباركودات المخصصة لمطبوعات الرئاسة، فضلًا عن خدمة الإرشاد المكاني لأسئلة القاصدات عن المواقع داخل وخارج الحرم الشريف، بالإضافة إلى تفعيل التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مثل الروبوت الذكي لمطبوعات الرئاسة وربورت الإفتاء الذي يجيب على أسئلة القاصدات واستفساراتهن بعدة لغات.

تأهيل موظفات الهيئة:

وأما موظفات الهيئة فالوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية هيئت وأهلت الموظفات لاستقبال الوفود النسائية في المصليات والكونترات المنتشرة بين جنبات أروقة المسجد الحرام، كما لهن مهام عدة يتجلى منها العمل على تسوية الصفوف وتنظيم المصليات المخصصة للقاصدات، منذ دخولهن فيها وحتى انتهائهن من فرض الصلاة، إضافة إلى عمل جولات ميدانية بالمواقع- لإنهاء بعض الملاحظات الشرعية مع اعتمادهن لأسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلمة الطيبة واللين والوعظ الحسن، وتوزيع الباركودات الخاصة بتلك المحظورات.

ذوات الإعاقة النصيب الأكبر:

ولوحدة الأشخاص ذوي الإعاقة أكبر النصيب من الناحية الإنسانية: حيث تهتم موظفات الوحدة بتقديم عدة خدمات لذوات الإعاقة بجميع فئاتهن الفكرية والسمعية والبصرية والحركية ويتمثل دورهن في تهيئة أماكن مخصصة لهن في المصليات، وتوفير كافة الخدمات النوعية مثل: توفير حافظات ماء زمزم المبردة وغير المبردة في المصليات، وتوفير العصا البيضاء، ومصحف برايل الورقي والإلكتروني للكفيفات.

بالإضافة إلى تقديم البرامج العلمية والتوعوية وترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة عبر رابط موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جدير بالذكر أن جميع الخدمات النسائية المقدمة للقاصدات من شأنها عكس الصورة المشرقة والمشرفة لاهتمام القادة المسؤولين بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتساهم في إبراز عظيم الرعاية التي يولونها تجاه ضيوف الرحمن والمقدسات الإسلامية، فضلًا عن تنفيذ الوكالة النسائية بالمسجد الحرام توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في ضرورة تجويد منظومة الخدمات النسائية المقدمة للقاصدات وإيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين وفقًا للرؤية السامية للمملكة 2030م.