سخَّرت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية النسائية جهودها و إمكانياتها البشرية والآلية في استقبال قاصدات المسجد الحرام يوم الجمعة لتنفيذ الخطط الميدانية التنفيذية والإشرافية على منظومة الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد الحرام.

وعمدت الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية والميدانية النسائية على تحقيق أعلى معايير الجودة ما يزيد عن (267) من منسوبي الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية النسائية (255) عاملة لتنفيذ الخطط الميدانية الإشرافية والبرامج التنفيذية لعمليات التعقيم والوقاية البيئية في المسجد الحرام ومرافقه وذلك على مدار الساعة وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي عالميًا، ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

خدمات مميزة:

وتقدم الوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية العديد من الخدمات المميزة، تتمثل في استقبال قاصدات بيت الله الحرام من خلال تسعة عشرة بابًا محيطة بالمسجد الحرام والحدّ من الظواهر السلبية التي تعيق حركة تفويج الحشود لداخل وخارج المسجد الحرام والساحات الخارجية و منطقة المسعى، كما تعمل على تجهيز ( 36 ) مصلى نسائي داخل وخارج المسجد الحرام وتهيئة (6) دورات مياه نسائية و (7) مجمعات .

وفيما يخص خدمات سقيا ماء زمزم المبارك تعمل الوكالة على تجهيز( 18) مشربية و (744) حافظة ماء زمزم و (4)عربات و (80) لترًا يوميًا وتوزيع ما يربو على (1500) عبوة ماء زمزم بصورة يومية لتلبية احتياجات القاصدات داخل المصليات النسائية وخارجها .